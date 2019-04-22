Российские военные совершат наблюдательный полет над США

Инспекция пройдет с 22 по 27 апреля Фото: https://pixabay.com
Инспекция пройдет с 22 по 27 апреля Фото: https://pixabay.com

Группа российских инспекторов совершит контрольный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США. Об этом сообщает газета Вооруженных сил «Красная звезда» со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Осмотр будет осуществляться в рамках международного договора по открытому небу с 22 по 27 апреля. Самолеты будут отправляться с аэродрома Открытого неба Роузкранс.

Отмечается, что российский самолет будет пролетать по согласованному с США маршруту. На его борту будут также американские специалисты, которые будут следить за порядком использования аппаратуры наблюдения и соблюдением положений, прописанных в договоре.

Помимо этого, с 23 по 27 апреля российский самолет Ан-30Б проведет наблюдательный полет над Польшей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что самолет, который был вынужден сесть над Псковом, нарушил границу РФ.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
америка вооруженные силы россия США
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