Мужчина, ударивший своего собутыльника ножом в живот, задержан в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, причинившего тяжкий вред здоровью своему знакомому. Злоумышленник напал на мужчину с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошёл 21 апреля в районе 7 утра в деревне Большие Колпаны Гатчинского районе Ленобласти. В частном доме на улице Киевской мужчины 1979 и 1985 годов рождения вместе выпивали. Между знакомыми завязалась ссора, в ходе который мужчина постарше ударил ножом в живот своего собутыльника.

Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Злоумышленник был задержан на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженку, получившую ножевое ранение, госпитализировали в больницу.