Следователи начали проверку смертельной заправки на нефтебазе в Сосновом Бору

На нефтебазе произошло воспламенение паров мазута. В результате чего один из сотрудников получил ожоги несовместимые с жизнью.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования людей на нефтебазе в городе Сосновый Бор. По данным следствия, инцидент произошел 23 апреля около 00:15 на нефтебазе ООО “РусЭнерго”.
По предварительной версии, там воспламенились пары мазута. В результате чего водитель машины получил ожоги и был госпитализирован, другой сотрудник — сменный мастер предприятия — скончался на месте.
Все это, считают следователи, могло произойти вследствие нарушения требований промышленной безопасности при наливе нефтепродуктов из резервуара.
В настоящее время следователи устанавливаются причины произошедшего, также назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в пожаре в Сосновом Бору заправщика залило горящим мазутом.