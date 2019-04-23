Следователи начали проверку смертельной заправки на нефтебазе в Сосновом Бору

В настоящее время следователи устанавливаются причины произошедшего. Фото: vk.com

В настоящее время следователи устанавливаются причины произошедшего. Фото: vk.com

На нефтебазе произошло воспламенение паров мазута. В результате чего один из сотрудников получил ожоги несовместимые с жизнью.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования людей на нефтебазе в городе Сосновый Бор. По данным следствия, инцидент произошел 23 апреля около 00:15 на нефтебазе ООО “РусЭнерго”.

По предварительной версии, там воспламенились пары мазута. В результате чего водитель машины получил ожоги и был госпитализирован, другой сотрудник — сменный мастер предприятия — скончался на месте.

Все это, считают следователи, могло произойти вследствие нарушения требований промышленной безопасности при наливе нефтепродуктов из резервуара.

В настоящее время следователи устанавливаются причины произошедшего, также назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в пожаре в Сосновом Бору заправщика залило горящим мазутом.