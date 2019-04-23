В Ленобласти избили природоохранного инспектора

Мужчина получил телесные травмы и обратился в правоохранительные органы. Фото: Pixabay
Мужчина получил телесные травмы и обратился в правоохранительные органы. Фото: Pixabay

На него накинулись охотники, недовольные его деятельностью.

Об инциденте стало известно сегодня, 23 апреля, хотя случилось все еще пару дней в Кингисеппском районе Ленинградской области. Природоохранительный инспектор всего лишь исполнял свои обязанности – он устроил рейд в охотничьем хозяйстве. В ходе проверки он попросил у одного из встреченных им охотников документы. Просьба была воспринята агрессивно – у мужчины не было при себе никаких бумаг, он объяснил это тем, что оставил все на базе.

Инспектор, желающий все-таки увидеть документы, отправился туда вместе с охотником, где был жестоко избит. Несколько мужчин набросились на специалиста из регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В результате он получил травмы, теперь выяснением обстоятельств дела занимается Следственный комитет, передает издание Online47.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жителя Горелово подкараулили и избили в парадной дома.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
избиение инспектор Кингисеппский район ленинградская область охотник
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