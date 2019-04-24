Как провозить велосипеды, саженцы и собак в электричках Ленобласти

Начинается дачный сезон. Впереди майские праздники. Всё это двигает людей за город. Электричка – пожалуй, самый востребованный у населения способ добраться из Петербурга до своей дачи Ленобласти.

Поэтому стоит рассказать, какие правила проезда в электричках Ленобласти будут действовать в дачный сезон-2019.

Велосипеды летом можно провозить бесплатно?

Управление по транспорту Ленобласти предложило Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) отменить на лето плату за провоз велосипедов в тамбурах электричек.

В управлении по транспорту Ленобласти Gazeta.SPb рассказали, что весной и летом многие петербуржцы берут свой двухколёсный транспорт для прогулок по паркам в Ленинградской области. Думается, нововведение, его не отклонит СЗППК, окажется очень нужным велосипедистам. «Мы надеемся, что СЗППК поддержит наше предложение до начала летнего сезона», — отметили областные чиновники.

Также с 1 сентября в электричках Ленинградской области смогут по льготному тарифу ездить студенты. Причем независимо от места учёбы.

Кто может ездить в электричках по льготе

27 апреля, перед началом дачного сезона, в силу должен вступить новый закон, с инициативой которого выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По нему вводится бесплатный проезд на круглый год для шести категорий граждан. Самая массовая из них – пенсионеры. И еще пять категорий: труженики тыла, ветераны труда, жертвы политрепрессий, матери-героини, члены многодетных семей. Пока поправки в социальный кодекс официально не приняты, эти категории с 27 апреля по 31 октября пользуются 10% скидкой для проезда в электричках.

Кроме того круглый год могут ездить бесплатно дети-сироты и лица из их числа до 23 лет, если находятся на очной форме обучения.

Что касается жителей Ленинградкой области, то пенсионеры круглый год пользуются 85%-ой скидкой на проезд в пригородном транспорте.

Как провозить багаж в электричках

Пока бесплатный провоз велосипеда в тамбурах электричек Ленобласти не ввели, он обходится в 35,7 рублей, а в «Ласточках» – 38,5 рублей. С собой можно провозить самокаты и скейтборды без дополнительной платы, но если соблюдается условие. По правилам проезда в пригородных поездах, каждый пассажир может провозить при себе ручную кладь весом до 36 кг. Габариты такой клади должны быть не больше 180 см по сумме трех измерений – ширины, длины и высоты. То, что подходит под это условие, в электричках провозится бесплатно.

Если же, например, с дачи хочется увезти больше урожая, чем предусматривают эти правила, то можно доплатить и перевезти 50 дополнительных кг. Сюда включаются детские коляски, саженцы деревьев и прочие габаритные вещи. Все они должны быть упакованы и не превышать габариты ручной клади, о которой говорилось выше.

Как перевозить животных

Взять любимого питомца с собой на дачу можно. Так, в электричках разрешен провоз мелких животных при использовании поводка и намордника, то есть в тару питомца можно не помещать. Для крупных собак работает то же самое, только они провозятся в тамбуре и обязательно в сопровождении хозяина.Ветеринарные документы не нужны, а вот заплатить придется. Обычно стоимость провоза питомца – это 25% от стоимости билета.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за лето электрички из Петербурга перевезли порядка 12 тысяч детей в областные лагеря.