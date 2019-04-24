Молочный комбинат «Галактика» начнет выпускать в 2,5 раза больше продукции

Предприятие открыло новую линию по производству йогуртов и сметаны.
Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Молочный комбинат, который находится в Гатчинском районе Ленинградской области, использует сырье, производящееся на территории региона. Среди новой продукции появятся йогурты с высоким содержанием протеина, а также различные десерты и полезные завтраки, говорится в сообщении администрации Ленинградской области. Некоторые из них почти не будут содержать сахара, а в другие добавят настоящие фрукты и ягоды.
Уточняется, что в час на предприятие сможет выпускать девять тысяч стаканчиков йогуртов и сметаны. Новая линия обошлась комбинату в 70 миллионов рублей.
Напоминаем, что на данный момент завод изготавливает 174 вида продукции.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на хлебокомбинате в Ленинградской области нашли просроченную продукцию.