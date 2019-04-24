В квартире на Белы Куна после ликвидации пожара нашли труп

Спасатели выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент случился во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на улице Белы Куна сегодня вечером, 24 апреля. Пожарным сообщили о возгорании в квартире в пятиэтажном доме ближе к восьми часам. Они незамедлительно прибыли на место, где принялись тушить помещение. Всего успело обгореть три квадратных метра, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

После того, как огонь ликвидировали, спасатели обнаружили в квартире труп мужчина. Они считают, что он погиб еще до того, как помещение начало дымиться. Их догадки сейчас проверяются дознавателями. При этом в ведомстве отметили, что больше пострадавших нет.

Как все случилось и что стало причиной пожара – сейчас выясняется специалистами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за год на производстве произошло 70 летальных несчастных случаев. Половина смертей была связана с неосторожностью пострадавших.