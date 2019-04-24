В квартире на Белы Куна после ликвидации пожара нашли труп

Пожарные считают, что мужчина умер не из-за пожара. Фото: pixabay.com
Пожарные считают, что мужчина умер не из-за пожара. Фото: pixabay.com

Спасатели выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент случился во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на улице Белы Куна сегодня вечером, 24 апреля. Пожарным сообщили о возгорании в квартире в пятиэтажном доме ближе к восьми часам. Они незамедлительно прибыли на место, где принялись тушить помещение. Всего успело обгореть три квадратных метра, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

После того, как огонь ликвидировали, спасатели обнаружили в квартире труп мужчина. Они считают, что он погиб еще до того, как помещение начало дымиться. Их догадки сейчас проверяются дознавателями. При этом в ведомстве отметили, что больше пострадавших нет.

Как все случилось и что стало причиной пожара – сейчас выясняется специалистами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за год на производстве произошло 70 летальных несчастных случаев. Половина смертей была связана с неосторожностью пострадавших.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
пожар тело фрунзенский район
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