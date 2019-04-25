На майские праздники в Петербурге может выпасть снег

Понижение температуры объясняет, почему в Смольном не спешат с отключением отопления. Фото: pixabay.com

Понижение температуры объясняет, почему в Смольном не спешат с отключением отопления. Фото: pixabay.com

Аномально теплый апрель повлечет за собой похолодание и обязательные осадки.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов считает, что в Северной столице скоро похолодает, сообщает “Петербургский дневник” 25 апреля. Апрель выдался ненормально теплым — и чтобы насладиться этим, у петербуржцев есть еще 3 дня.

По мнению Колесова, тепло продержится до выходных, а там в Петербург придут облака, температура опустится до +15. В первые числа мая воздух похолодает до 5-7 градусов. Осадки будут точно — может быть, выпадет снег. Поэтому-то в Смольном и не спешат с отключением отопления, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Специалист предупредил, что такой теплый апрель — явление в Санкт-Петербурге не слишком частое, но любой синоптик знает, что после необычного тепла идет холод.

В 2018 году отопление сделали периодическим с 4 мая, а 10 мая отключили полностью.