Смольный объяснил, почему не торопится отключать отопление

Батареи останутся горячими как минимум на ближайшие 10 дней. Фото: Pixabay
Батареи останутся горячими как минимум на ближайшие 10 дней. Фото: Pixabay

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Петербуржцы недоумевают, почему батареи в домах остаются горячими – на улице светить солнце, а воздух порой прогревается до плюс 15 градусов. Многие не хотят переплачивать за отопление в теплый период. В петербургском комитете энергетике заверили, что пока об окончательном приходе весны говорить рано – специалисты уверяют, что в начале мая похолодает до плюс пяти градусов, а по ночам и вовсе до плюс двух. Этот фактор не дает Смольному отключить отопление, так как в таком случае горожанам придется мерзнуть.

Также в ведомстве отметили, что даже сейчас в темное время суток на улице не самая комфортная температура. Сотрудники комитета пообещали, что отключение отопления произойдет после того, как синоптики заявят об отсутствии угрозы похолодания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с петербуржцев взыскали свыше 300 млн рублей за отопление.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
жкх отопление похолодание
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы и ленинградцы массово продают дачи
В Эрмитаже девушке провела экскурсию собака-поводырь
Петербуржцы обсуждают пробки в Кудрово по вечерам
На мусороперерабатывающий завод в Ленобласти потратят 2,8 млрд рублей
Смольный объяснил, почему не торопится отключать отопление
Петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня
Гостиницу «Выборгская» продают за 1 млрд рублей
В Ленобласти избили природоохранного инспектора