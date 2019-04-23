Смольный объяснил, почему не торопится отключать отопление

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Петербуржцы недоумевают, почему батареи в домах остаются горячими – на улице светить солнце, а воздух порой прогревается до плюс 15 градусов. Многие не хотят переплачивать за отопление в теплый период. В петербургском комитете энергетике заверили, что пока об окончательном приходе весны говорить рано – специалисты уверяют, что в начале мая похолодает до плюс пяти градусов, а по ночам и вовсе до плюс двух. Этот фактор не дает Смольному отключить отопление, так как в таком случае горожанам придется мерзнуть.

Также в ведомстве отметили, что даже сейчас в темное время суток на улице не самая комфортная температура. Сотрудники комитета пообещали, что отключение отопления произойдет после того, как синоптики заявят об отсутствии угрозы похолодания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с петербуржцев взыскали свыше 300 млн рублей за отопление.