С петербуржцев взыскали свыше 300 млн рублей за отопление

ГУП “ТЭК СПБ” подал в суд 390 исковых заявлений на 412 млн.

С жителей Санкт-Петербурга взыскали свыше 300 млн рублей по долгам за тепловую энергию, сообщили Gazeta.sPb в ГУП “ТЭК СПБ” 22 апреля. Речь идет о результатах за первый квартал 2019 года.

Предприятие обратилось в суд с 390 заявлениями — всего компания хочет получить 412 млн по долгам и свыше 30 млн неустойки. Сейчас суд удовлетворил 290 актов.

В ГУП ТЭК напоминают, что должники платят больше — к сумме прибавляются расходы на суд и неустойка. В компании заявили, что используют все законные средства для борьбы с неплательщиками.

Точной даты отключения отопления в Петербурге пока не назвали — в прошлом году с 4 мая компании перешли на периодическое протапливание, а завершился отопительный сезон 10 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о росте тарифов ЖКХ в июле.