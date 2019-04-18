Счета за ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастут в июле

Комитет по тарифам убрал из расчетов расходы почти на 28 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Комитет по тарифам убрал из расчетов расходы почти на 28 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Цены на свет и воду за год в среднем поднимутся на 9%.

Счета за коммунальные услуги — электричество и воду — вырастет в Санкт-Петербурге с июля 2019 года, сообщил вице-губернатор Максим Шаскольский на запрос “Справедливой России” 18 апреля.

Предполагается, что во второй половине 2019 года цены на электроэнергию возрастут на 6%, а на воду — на 7,5%. По словам Шаскольского, таких мер потребовали компании,обеспечивающие ресурсы.

За год тарифы на свет вырастут на 8%, а на воду — на 10%. В правительстве Петербурга заявили, что рост цен удалось сдержать на целых 16% после исключения из расчетов специальным комитетом неподтвержденных расходов почти на 28 млрд рублей.

В марте глава ФАС заявил, что жители России вдвое переплачивают по ЖКХ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в марте, по данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга счет по ЖКХ снизился.