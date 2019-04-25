Воры вдвоём ограбили банкомат Альфа-Банка

Грабителям понадобилось меньше получаса, чтобы "вынести" девять кассет с деньгами. Фото: pixabay

Грабителям понадобилось меньше получаса, чтобы "вынести" девять кассет с деньгами. Фото: pixabay

Два преступника вскрыли банкомат во Фрунзенском районе Петербурга. На противоправные действия понадобилось 15 минут.

Банкомат Альфа-Банка воры ограбили в круглосуточном магазине «Карусель» на Бухарестской, 89.

24 апреля, около 08:30 двое неизвестных в чёрных куртках со скрывающими лица капюшонами, вошли в гипермаркет и просверлили замок банкомата. Девять кассет с денежными средствами оказались в руках злоумышленников. Сработавшая сигнализация не помешала преступникам скрыться с места ограбления на белом «Форд Транзит».

В настоящее время сотрудники МВД ведут операцию по поимке грабителей. Также возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ст.158 УК РФ).

Альфа-Банк подтвердил данный факт, уточнив, что денежные средства были застрахованы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Сестрорецке из магазина похитили банкомат.