Главбух компании пойдет в колонию на 3 года за мошенничество

Женщина отправится в тюрьму на 3 года и выплатит штраф в 500 тыс рублей. Фото: Pixabay

Женщина отправится в тюрьму на 3 года и выплатит штраф в 500 тыс рублей. Фото: Pixabay

Жительница Петербурга признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. За три года она похитила более 560 миллионов рублей.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал Оксану Казакову виновной в хищении имущество в особо крупном размере путем обмана, которое было совершено организованной группой и с использованием полномочий своего служебного положения, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Установлено, что Казакова работала главных бухгалтером ООО «СОТРАНС СИТИ» и в течении трех лет, в период с января 2011 года по февраль 2014 года, при содействии участников организованной группы давала в налоговую Тосненского района Ленобласти декларации, в которых были указаны неверные сведения о суммах НДС. Данные суммы возмещались из бюджета РФ.

Подсудимая участвовала в переводе более 560 миллионов рублей на расчетный счет подконтрольного ООО «СОТРАНС СИТИ» из бюджета.

Суд признал Казакову виновной и выше наказание в виде 3 лет в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге замначальнику отдела полиции грозит до шести лет тюрьмы.