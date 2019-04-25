В Петербурге помогут балтийским нерпам в рамках экологического месячника

Петербуржцы находят беспомощных детенышей нерп на пляжах Финского залива. Фото: pixabay
Петербуржцы находят беспомощных детенышей нерп на пляжах Финского залива. Фото: pixabay

Все руководителей ТЭК в городе соберутся на эко-мероприятии в рамках месячника благоустройства. Планируется высадка новых растений и деревьев, модернизация спортивной зоны в Курортном районе, а главное – очистка пляжа от мусора.

Предложение энергетикам поучаствовать в субботнике на Финском заливе поступило от вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского.

После работ участникам эко-мероприятия предлагают посмотреть на постоянного обитателя Центра изучения и сохранения морских млекопитающих — популярную в Петербурге ладожскую нерпу Крошика.

В аппарате Шаскольского отмечают, что место уборки территории выбрано не случайно. Именно на пляже Финского залива горожане часто находят потерявшихся детенышей ластоногих. Зверята поступают в центр реабилитации «Фонд друзей балтийской нерпы», курируемый «Водоканалом». После того, как животные окрепнут, работники выпускают их в естественную среду, на волю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что меценат Крошик разорился и центр помощи балтийской нерпы просит помочь.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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