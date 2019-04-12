Меценат Крошик разорился и центр помощи балтийской нерпы просит помочь

Сотрудники Центра предупреждают петербуржцев, что на улице деньги никто из представителей Центра не собирает. Фото: https://vk.com/sealrescue

Сотрудники Центра предупреждают петербуржцев, что на улице деньги никто из представителей Центра не собирает. Фото: https://vk.com/sealrescue

Как сообщают в центре, собранные для нерпенка Крошика средства закончились и теперь другие обитатели реабилитационного центра нуждаются в финансовой поддержке.

Пост с призывом о помощи был размещен спасателями в группе Центра помощи ластоногим в социальной сети. Как сообщают сотрудники, великий меценат и благотворитель истратил все свои богатства и теперь его соседям не на что жить.

“Он не промотал их в казино и на скачках, а щедро поделился со своими новыми соседями по жизни в Центре. Приобретение рыбы и лечение поступивших тюленят, а также административные отчисления и платежи “Фонда друзей балтийской нерпы” осуществляются только за счет ваших пожертвований”, — пишут сотрудники.

Так, помощь с арендой оказывает петербургский “Водоканал” и город. На все остальные расходы идут средства, которые перечисляли петербуржцы.

Сотрудники пишут, что все, кто имеет желание и возможность, внести посильную лепту в спасение маленьких обитателей Балтики и Ладоги могут это сделать тут. И предупреждают петербуржцев, что на улице деньги никто из представителей Центра не собирает. О таких случаях надо сообщать в полицию или в Центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перезимовавшая под Большим Обуховским мостом нерпа попала на видео.