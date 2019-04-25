Ленинградцы выловили четверть разрешенного объекта корюшки

Добывать за год можно чуть больше тонны, чтобы не наносить вред экосистеме.
Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Рыбаки уже поймали 300 тонн корюшки, а ведь сезон не так давно начался. К слову, в скором времени в Ленинградской области состоится фестиваль «Корюшка идет!». В нем смогут принять участие как любители, так и профессионалы. Они будут бороться за губернаторский приз – победит тот, кто сможет поймать больше всех рыбы. Состязание состоится 19 и 19 мая.
Напоминаем, что массовый заход рыбки в устьях региональных рек ожидается в скором времени.
К слову, специалисты призывают петербуржцев и ленинградцев не покупать корюшку в подозрительных местах. У всех торговцев рыбой должны быть санитарные книжки. Также стоит обратить внимание на то, как хранится корюшка – ее должны беречь от тепла.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рыбалку запретили: корюшка растет, но щука и судак исчезают.