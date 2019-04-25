Ленинградцы выловили четверть разрешенного объекта корюшки

Корюшка. Фото: lenobl.ru
Корюшка. Фото: lenobl.ru

Добывать за год можно чуть больше тонны, чтобы не наносить вред экосистеме.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Рыбаки уже поймали 300 тонн корюшки, а ведь сезон не так давно начался. К слову, в скором времени в Ленинградской области состоится фестиваль «Корюшка идет!». В нем смогут принять участие как любители, так и профессионалы. Они будут бороться за губернаторский приз – победит тот, кто сможет поймать больше всех рыбы. Состязание состоится 19 и 19 мая.

Напоминаем, что массовый заход рыбки в устьях региональных рек ожидается в скором времени.

К слову, специалисты призывают петербуржцев и ленинградцев не покупать корюшку в подозрительных местах. У всех торговцев рыбой должны быть санитарные книжки. Также стоит обратить внимание на то, как хранится корюшка – ее должны беречь от тепла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рыбалку запретили: корюшка растет, но щука и судак исчезают.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
корюшка ленинградская область
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