Стало известно о госпитализации Михаила Горбачева

В чем причина ухудшения здоровья - не уточняется. Фото: Вконтакте

В чем причина ухудшения здоровья - не уточняется. Фото: Вконтакте

Из-за этого он не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля.

О том, что Михаил Горбачев попал в больницу, сообщили сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказал режиссер Андре Сингер, который представлял на фестивале фильм о экс-президенте СССР. Автор ленты уточнил, что Михаил Горбачев очень хотел попасть на показ, но он плохо себя чувствует и поэтому его не было. Сингер отметил, что врачи запретили бывшему политику покидать больницу, передают РИА Новости.

К слову, для фильма Михаил Горбачев дал множество интервью, в которых он рассуждал на различные темы. Лента получила название «Встреча с Горбачевым».

Напоминаем, что ММКФ проходит в столице с 18 по 26 апреля. Впервые фестиваль состоялся в 1935 году. Сейчас его президентом является Никита Михалков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Генконсульство РФ поможет российской модели, госпитализированной в Шанхае.