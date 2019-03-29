Генконсульство РФ поможет российской модели, госпитализированной в Шанхае

Находящейся на лечении в Шанхае Алисе Митровой, Генконсульство России окажет финансовую помощь.

Как сообщает РИА Новости, генеральное консульство РФ в Шанхае контролирует ситуацию с госпитализированной в одну из городских больниц российской моделью. По словам пресс-атташе генконсульства Сергея Смольникова, ей оказывается посильная помощь в рамках имеющихся полномочий.

К нам поступила такая информация от ее подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице,

— рассказал Смольников.

Отмечается, что девушка поступила в клинику в тяжёлом состоянии, но сейчас ей уже лучше — она находится в сознании.

Ранее, 25 марта, друзья российской модели рассказали в соцсетях, что 21-летнюю девушку госпитализировали с бактериальным менингитом после того, как ей резко стало плохо. Как сообщила мать молодой пациентки, так как диагноз не входит в страховку девушки, лечение оказалось им не по карману. Речь идёт о 35 тысячах юаней, что в переводе на рубли составляет порядка 336 тысяч. Девушку перевели в другое медучреждение.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что петербуржца, упавшего с 3-го этажа на Александра Матросова, госпитализировали.