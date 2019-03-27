Петербуржца, упавшего с 3-го этажа на Александра Матросова, госпитализировали

Молодого человека 22 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как только он пришел в сознание, он рассказал причину своего падения.

Инцидент “на высоте” произошел 26 марта, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Молодого человека 22 лет срочно госпитализировали в городскую больницу. По предварительной информации, он упал с 3-го этажа дома на улице Александра Матросова в Невском районе Петербурга.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сам молодой человек, после того как пришел в сознание, сообщил, что работал на строительной площадке и упал.

По данному факту проводится проверка. Полиция Невского района Петербурга выясняет обстоятельства госпитализации молодого человека

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