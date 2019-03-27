Ради сумки с алкоголем пятеро грабителей в Купчино использовали газовый баллончик

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Неизвестные напали на местного жителя, когда тот нес алкогольную продукцию. Желание завладеть “ценной” сумкой толкнуло злоумышленников на преступление.

О происшествии сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Неизвестные на улице Белы Куна 26 марта напали на местного жителя и отобрали насильно у него сумку.

В сумке был алкоголь. Грабители действовали группой, правоохранители задержали пятерых. Также полиция сообщает, что злоумышленники для своих преступных целей использовали газовый баллончик, который распылили петербуржцу в лицо.

Похищенное частично изъято. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в отеле Петербурга собутыльники украли у мужчины телефон и дорогие часы.