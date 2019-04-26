Информация о госпитализации Горбачева оказалась ложной

С Михаилом Горбачевым всё хорошо. Фото: Вконтакте

С Михаилом Горбачевым всё хорошо. Фото: Вконтакте

В СМИ распространилась информация, что бывший глава СССР Михаил Горбачев не сомг прийти на премьеру документального фильма о себе из-за проблем со здоровьем.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко дал комментарий об информации о госпитализации Горбачева. Он сообщил, что данные недостоверны и он лично проводил с ним время на работе.

По словам Палажченко, они вчера, 25 апреля, провели вместе около двух часов в рабочем офисе, пишет RT.

Кроме того, представитель Горбачева рассказал почему бывший глава СССР не посетил закрытия Московского международного кинофестиваля.

Он сообщил, что Михаил Горбачев уже видел данный фильм на закрытой премьере в ноябре прошлого года и вообще не планировал присутствовать на мероприятии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно о госпитализации Михаила Горбачева.