Вестибюль на станции метро «Площадь Ленина» закрыли

Ранним утром всех пассажиров попросили покинуть метро. Фото: pixabay
Ранним утром всех пассажиров попросили покинуть метро. Фото: pixabay

Вход и выход в метро закрыты из-за бесхозного предмета.

26 апреля около 9 утра работники станции метро обнаружили бесхозный предмет и вынуждены были закрыть вход для граждан. Жителям посоветовали покинуть Кировско-Выборгскую линию, подняться наверх и продолжить движение на наземных видах транспорта.

«Вестибюль закрыт из-за обнаружения бесхозного предмета», — сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Сейчас в метро работают специалисты, осуществляющие проверку оставленного кем-то предмета. Отметим, рядом с этой станцией метро находится стратегически важный объект – крупный вокзал Финляндский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что метро “Озерки” Санкт-Петербурга закрыли в час пик из-за нового бесхозного предмета

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Вестибюль на станции метро «Площадь Ленина» закрыли
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