Тосненской полицией задержан подозреваемый в краже мопеда

У молодого парня в Ленинградской области изъяли разыскиваемое имущество: мопед и шлем. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции по Тосненскому району ЛО обратился мужчина с заявлением о хищении принадлежащего ему мопеда Ирбис и мотошлема с его частного участка.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, на основании ст. 91 УПК РФ был задержан 18-летний житель п.г.т. Красный Бор. Похищенное имущество изъято.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кража автомобиля с парковки в Кудрово попала на видео.