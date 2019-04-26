Тосненской полицией задержан подозреваемый в краже мопеда

В полицию поступило обращение по факту кражи транспортного средства. Фото: pixabay

В полицию поступило обращение по факту кражи транспортного средства. Фото: pixabay

У молодого парня в Ленинградской области изъяли разыскиваемое имущество: мопед и шлем. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции по Тосненскому району ЛО обратился мужчина с заявлением о хищении принадлежащего ему мопеда Ирбис и мотошлема с его частного участка.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, на основании ст. 91 УПК РФ был задержан 18-летний житель п.г.т. Красный Бор. Похищенное имущество изъято.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кража автомобиля с парковки в Кудрово попала на видео.