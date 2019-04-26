Полицией и ФСБ задержана семья, хранившая дома арсенал боевого оружия

Отца и сына обвиняют в незаконном хранении оружия. Фото: Flickr.com
Отца и сына обвиняют в незаконном хранении оружия. Фото: Flickr.com

Сотрудники уголовного розыска и УФСБ России задержали 57-летнего отца и 30-летнего сына, складировавших дома целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

По месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Известно, что всё оружие пригодно для использования.

В отношении данных граждан возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ и по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ранее судимый житель Шушар складировал дома боеприпасы времен ВОВ.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Полицией и ФСБ задержана семья, хранившая дома арсенал боевого оружия