Росприроднадзор проверяет сточные воды в Кировске

Похоже, очистные сооружения не работают, и отходы попадают в Неву.
В Кировске инспекторы Росприроднадзора проверяют очистные сооружения, сообщили в отделе ведомства по Северо-Западу 26 апреля.
Проверка является внеплановой — на сбросы сточных вод без очистки в Неву пожаловался местный житель. Специалисты сняли сооружения с квадрокоптера. Пруды-накопители пахнут плохо, вода после очистки выглядит мутной и темной, пахнет бытовыми стоками.
Стоки ведут в коллектор, а оттуда в Неву. Сейчас специалисты взяли пробы из Невы выше и ниже по течению реки. Образцы отправят на экспертизу, после результатов в ведомстве СЗФО решат, что делать дальше, сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО.
В Кировске Ленобласти развита промышленность и действуют несколько фабрик. Есть месторождения песка, торфа, известняка.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на этой неделю Неву в Санкт-Петербурге собирались почистить от мусора.