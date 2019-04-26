Росприроднадзор проверяет сточные воды в Кировске

После очистки вода выглядит мутной и темной. Фото: Росприроднадзор.

После очистки вода выглядит мутной и темной. Фото: Росприроднадзор.

Похоже, очистные сооружения не работают, и отходы попадают в Неву.

В Кировске инспекторы Росприроднадзора проверяют очистные сооружения, сообщили в отделе ведомства по Северо-Западу 26 апреля.

Проверка является внеплановой — на сбросы сточных вод без очистки в Неву пожаловался местный житель. Специалисты сняли сооружения с квадрокоптера. Пруды-накопители пахнут плохо, вода после очистки выглядит мутной и темной, пахнет бытовыми стоками.

Стоки ведут в коллектор, а оттуда в Неву. Сейчас специалисты взяли пробы из Невы выше и ниже по течению реки. Образцы отправят на экспертизу, после результатов в ведомстве СЗФО решат, что делать дальше, сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО.

В Кировске Ленобласти развита промышленность и действуют несколько фабрик. Есть месторождения песка, торфа, известняка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на этой неделю Неву в Санкт-Петербурге собирались почистить от мусора.