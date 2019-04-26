В Ленобласти снова разрешат строить высотки, но в виде исключения

В Ленинградской области в январе 2019 года запретили строить дома выше 12 этажей. Но теперь в индивидуальных случаях региональные власти готовы делать исключения.

С января 2019 года в Ленобласти ввели запрет на строительство многоквартирных домов выше 12 этажей. Нормы были приняты в регионе и раньше, в конце 2017 года, но подразумевали «лазейку», поэтому действовали не полностью. Дело в том, что тогда в муниципальных образованиях Ленобласти работали свои Правила землепользования и застройки. Они не соответствовали нормативам, которые были установлены на уровне Ленинградской области. Поэтому через муниципалитеты девелоперы и получали разрешение на строительство домов выше 12-ти этажей. В 2018 году губернатор Ленобласти потребовал у муниципалитетов до конца 2019 поменять свои местные акты и привести их в соответствие с региональными.

“Сегодня комитет не выдает разрешение на строительство тех объектов, что не соответствуют региональному закону», – рассказал в председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Игорь Кулаков в ходе заседания Комитета по градостроительству и девелопменту ЛО ТПП (Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты).

По словам Игоря Кулакова, до настоящего времени строительство было разрозненно, поэтому были проблемы, в частности, с агломерацией вокруг Петербурга. Сейчас ведется работа с органами местного самоуправления и реализуются проекты территориального строительства. Также, по словам Игоря Кулакова, при комитете есть государственное учреждение, которое занимается развитием территорий. Скоро оно, отметил председатель, начнет вносить по поручению губернатора Ленобласти, изменения в 45-й закон. («О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»).

Однако, как отметил Игорь Кулаков, это ограничение высотности может быть рассмотрено в индивидуальном порядке, а не быть средним по больнице. То есть в запрете на строительство домов выше 12 этажей могут быть исключения. “Мы не говорим, что всех застройщиков нужно причесывать под одну под одну гребенку. Строительство должно соответствовать территории. Например, если дома примыкают к Петербургу, нелепо требовать, чтобы они были 12-этажными Но и дома высотой в 100 метров (приблизительно 25 этажей) – категорически неприемлемы».

С ним согласился главный архитектор Ленобласти Михаил Киреев: «Вопрос с завышенным параметрами – это исключение, а не практика». По словам архитектора, вопрос связан с плотностью населения — этажность не должна поднять её выше нормы. Также этажность связана с инфраструктурой, по словам Киреева: «Вы можете построить десять пятиэтажных домов и один 20-этажный, но жители должны быть обеспечены по всем нормативам — социальным и инфраструктурным». Случаи возведения зданий выше 12 этажей, по словам Михаила Киреева и Игоря Кулакова, будут решаться индивидуально, рассматриваться Градостроительным советом – здесь работает принцип разумности.

Что касается выбора количества этажей при возведении домов до 12 этажей, Градостроительный совет имеет возможность только рекомендовать, а не диктовать условия, рассказал Михаил Киреев. И привел пример: «Вчера на градостроительном совете рассматривали строительство жилого квартала. Было два варианта этажности – единой (все дома девять этажей) и каскадной (дома с семи до девяти этажей). Второй вариант для нас интереснее, но застройщик выбрал первый». А Игорь Кулаков отметил: «Несмотря на то, что дома отвечают нормам закона, застройщикам нужно ответить на вопрос: будет ли их зона пользоваться спросом, если они предлагают людям серые однотипные дома».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что, по мнению городских активистов в градостроительном смысле сейчас полностью убиты Мурино и Кудрово в Ленобласти. В Петербурге от этого же страдают Шушары и Парнас. Там, по мнению эксперта, не просто застроены панорамы и нарушен ландшафт. Людям физически сложно существовать, хотя изначально места были неплохими для застройки.