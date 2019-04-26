Тысячи пингвинят погибают из-за глобального потепления

Птенцы императорских пингвинов вымирают из-за таяния льдов в Антарктиде.

Льдины тают и пингвинята, не успевшие подрасти, опериться и окрепнуть гибнут, утопая в ледяной воде.

Чтобы избежать потери потомства взрослые императорские пингвины начали миграцию в соседнюю стаю — ее численность в итоге выросла примерно на 1000 процентов.

Спутниковые снимки показали ученым, что в 2016 году из-за таяния и разрушений погибли абсолютно все птенцы, которые жили у прибрежного льда, об этом пишет издание Antarctic Science.

Наблюдения ученых показали, что в прошлом году в месте природных катаклизмов было всего несколько сотен (вместо десятков тысяч) взрослых пингвинов. А птенцов не было вообще. Не понятно, то ли они снова все погибли, то ли их родители даже не пытались завести птенцов, зная о неминуемой угрозе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге помогут балтийским нерпам в рамках экологического месячника.