Где в Петербурге взять — и покататься

В среднем прокат велосипеда, самокатов или роликов в Петербурге обходится в 200 рублей. Фото: Pixabay

В среднем прокат велосипеда, самокатов или роликов в Петербурге обходится в 200 рублей. Фото: Pixabay

По мере приближения лета все меньше хочется передвигаться в душных автобусах или в метро. Выход есть — взять напрокат велосипед, самокат, ролики. В Петербурге это доступнее, чем кажется.

Сколько пунктов проката сейчас действует в Петербурге однозначно сказать сложно. Например, только в Курортном районе, согласно сайту местной администрации, их не меньше 15. Поэтому выбрать есть из чего.

Вот лишь некоторые места, где выбор самокатов, роликов и велосипедов разнообразен, а цена не сильно «кусается»:

«Велогород» — общественный, не частный, прокат в Петербурге. Точки, где можно взять велосипед, расположены по всему городу. Вернуть железного коня также можно в любую из них. Чтобы пользоваться велосипедом, нужно зарегистрироваться и приобрести абонемент. Например, разовый стоит 49 рублей — это поездка на 30 минут. Абонемент на сезон обойдется в 1199 рублей.

«Велоград» (Спасский пер., д. 5) — созвучно, но точка проката только одна — в центре города. В аренду предлагаются, помимо велосипеда, ролики и самокат. От 200 рублей в час.

Приморский парк Победы (Крестовский просп., д. 23) — пункт называется Jet Set. Расценки такие: ролики — 350 р/ч, велосипед — 500 р/ч, самокат — 350 р/ч. Но фишка — это скейтборд. Он обойдется в 300 р/ч.

«Покатушкин» (Гражданский просп., д. 41а) — здесь можно арендовать велосипед, ролики или самокат за 200 р/ч. А если хочется чего-то необычного, например, роликовые лыжи — придется заплатить 500 рублей.

«Прокатский» (Гражданский пр., 118) — прокат велосипеда или самоката стоит 200 р/ч, но в будние дни есть скидка. Например, вместо 400 рублей за два самоката можно заплатить только 350.

«Велодрайв» — это магазин, где велосипеды не только продают. Взять их напрокат можно по шести адресам в городе. Обойдется это всего в 100 р/ч.

Friends (Банковский пер., д. 3, ул. Восстания, д. 11) — сеть хостелов, которая дает велосипеды напрокат от 150 р/ч.

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