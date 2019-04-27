В Архангельске активистку наказали за нарушение нового закона о фейковых новостях

В административном протоколе, составленном в отношении девушки, сказано: «Распространяла недостоверную общественно значимую информацию, повлекшую создание помех функционированию транспортной инфраструктуры».

Как сообщает юрист активистки: участвующая в акции против строительства мусорного полигона, девушка была привлечена к административной ответственности по ч. 10 ст. 13.15 КоАП (Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации) за пост с анонсом этой самой «антимусорной» несогласованной акции.

Девушка выложила информацию ВКонтакте.

«Зная о том, что они не согласованы в установленном порядке с администрацией <…> и не могут быть проведены по заявленному адресу, распространила заведомо недостоверную информацию под видом достоверной», — говорится в протоколе, составленном в отношении активистки.

Также отмечается, что мероприятие прошло и повлекло «массовое нарушение общественного порядка».

Вероятно, это первый случай применения закона «о фейковых новостях».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат ЗакСа Петербурга предлагает привлекать к уголовной ответственности подростков-живодёров.