Правильно убирать мусор научат в школе или при помощи комиксов

Региональный оператор поэтапно вводит раздельный сбор отходов в Петербурге, есть и специальные организации, которые этим занимаются. Представитель ЖКХ убежден, что для раздельного сбора ещё рано — сначала нужно отрегулировать вывоз отходов.

Председатель правления Ассоциации жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), жилищных кооперативов (ЖК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) Санкт-Петербурга Марина Акимова в интервью Gazeta.SPb рассказала о том, какие проблемы раздельного сбора мусора существуют во многих домах и как проходит переход на регионального оператора.

Что можно назвать главной проблемой сбора мусора в многоквартирных домах?

Сейчас у нас каждый дом заключает с перевозчиком договор на вывоз мусора. Есть два варианта сбора мусора: своя контейнерная площадка или городская, которая до сих пор не разобраться, в чьем ведении находятся. Дело в том, что контейнерная площадка находится на земле города – муниципалы же порой утверждают, что это их имущество.

Далее, когда контейнер увозится, неизвестно, где перевозчик выкинет мусор. Раньше полигоны были близко, то есть большие города вывозили мусор в ближайшие регионы. То есть Петербург — в Ленинградскую область. Сейчас Ленобласть начинает восставать против этого. А в Москве, например, где близко уже ничего нельзя вывалить, перевозчик возит мусор в Архангельск. Это удорожает стоимость вывоза мусора, поэтому перевозчики стараются выкинуть отходы где-то поближе.

Как вы относитесь к региональному оператору?

Мы, как Ассоциация, стоим за регионального оператора, потому что так мы будем платить ему, а не перевозчику. Он будет получать деньги только тогда, когда он отвезет мусор туда, куда укажет региональный оператор. То есть он не сможет уже выкинуть мусор, где попало.

Работает ли сейчас раздельный сбор в многоквартирных домах?

Мы за раздельный сбор и переработку мусора, но есть тонкости. На недавних слушаниях по мусору говорилось об организациях раздельного сбора мусора. Они ставят отдельные контейнеры на площадках для пластика, бутылок и прочего. Но сейчас в эти контейнеры люди кидают и другой мусор, что делать нельзя. Но это не вся проблема. Организации по раздельному сбору пытаются заставить жителей многоквартирных домов покупать контейнеры или оплачивать вывоз уже рассортированного мусора. Получается, что ТСЖ, ЖСК и ЖК должны будут вытащить мусор, отдать перевозчику, а ещё и заплатить ему за это. Но организации раздельного мусора и так получат прибыль от переработки отходов.

Как обстоит ситуация с отходами, которые мусоровоз не может или не должен забирать с контейнерной площадки?

Наши граждане должны понимать, что за что-то они должны платить. Например, когда люди меняют шины на автомобилях, они должны заплатить около 100 рублей. За четыре шины получается порядка 400 рублей. Поэтому люди предпочитают забрать шину после замены, приехать и бросить её на контейнерную площадку. Поскольку многие ТСЖ, ЖСК и ЖК работают через городскую контейнерную площадку, мусоропровода нет, то шины каким-то образом нужно убрать. Если этого не сделать, то шины не заберут, а организацию оштрафуют.

Региональный оператор предлагал нам ввести санкции: если опасные отходы попадают в мусор, то на ТСЖ, ЖСК и ЖК налагается штраф. Но мы же не можем каждый мешок развязывать и искать неподходящий мусор. Тогда региональный оператор говорил нам поставить на своих контейнерных площадках систему видеонаблюдения, чтобы отслеживать нарушителя. Но дело в том, что площадки не принадлежат нам и мы не можем ничего устанавливать на них. Также региональный оператор предлагал штрафовать за то, что машины во дворах мешают проезду мусоровоза. Но и здесь ТСЖ, ЖСК и ЖК не могут ничего сделать — за нарушителями должна следить полиция.

Поэтому мы пытаемся объяснить региональному оператору, что систему сбора мусора надо организовывать так, чтобы с одной стороны, это было удобно, а с другой, чтобы были колоссальные штрафы за нарушение. Вот эти две вещи работают. Это все в договорах Ассоциация и пыталась объяснить региональному оператору.

Как, по вашему мнению, лучше сдавать опасные отходы (батарейки, ртутные градусники, люминесцентные лампы)?

В Германии, например, в магазинах стоят контейнеры для ядовитых отходов. У нас же сперва делали такие ящики на контейнерных площадках. Естественно, наши мальчишки их разбивали, а содержимое выкидывали. Теперь такие же баки ставят около школ, около детских садов. Но опять-таки понятно, что эти ящики провоцируют ребят. Лучше в школе проводить какие-то конкурсы, рассказывать о том, как обращаться с опасными отходами. И сколько Ассоциация не настаивает, работая с комитетом по благоустройству и говоря, что контейнеры надо ставить в магазинах, мы не можем его убедить. Но, к слову, некоторых магазинах контейнеры все-таки появились. Поэтому главный принцип – все опасное должно сдаваться так, чтобы людям было удобно и чтобы это было безопасно.

Как можно решить проблему сбора мусора в многоквартирных домах?

Нужно рассказывать о раздельном сборе мусора в школах. Несколько лет назад, когда я ещё была депутатом муниципального совета, пыталась убедить директоров делать это, но нет, никто не хотел. Недавно на встрече муниципалитета, директора тоже отказались. Любые вопросы в многоквартирных домах, будь то мусор, газ, лифты, нужно прояснять жителям, рассказывать, как избежать аварийных ситуаций.

Но как объяснять, я не знаю. На мой взгляд, это можно представить в юмористическом виде. Может быть, выпускать какие-то забавные книжки с картинками. Но сколько я ни бьюсь, считая, что этим надо заниматься, особых успехов достичь не могу. Поэтому говорю, что раздельный сбор – это второй этап. А первый – это организация вывоза отходов так, чтобы страна не погрязла в мусоре.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы обучились азам раздельного сбора на «Экодворе».