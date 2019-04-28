Пожар в квартире над «Магнитом» тушили 20 пожарных

На проспекте Просвещения, 75 загорелась трехкомнатная квартира, располагающаяся над магазином «Магнит».

Пожар произошел в шестнадцатиэтажном жилом доме 28 апреля в квартире в Калининском районе Петербурге. Горела жилая площадь — 35 кв. метров, уточнили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Известно, что информация о возгорании поступила около 6 часов вечера. Как утверждают очевидцы, из окон квартиры валил дым. С улицы был виден открытый огонь. Ликвидировать пожар удалось уже в 18:42. С воспламенением боролись двадцать человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Опасность заключалась в том, что горевшая квартира расположена прямо над общественным местом с большим трафиком посетителей — магазином «Магнит».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино произошел пожар в магазине.