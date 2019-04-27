В Колпино произошел пожар в магазине

Ночью 27 апреля в Колпинском районе загорелся торговый зал магазина продуктов.

Пожар произошел в субботу около трёх часов ночи в торговом помещении продовольственного магазина площадью 100 кв. метров. Происшествие случилось в посёлке Сапёрный. Воспламенению подверглись около 10 кв. метров обстановки от общей площади.

«Сообщение о возгорании поступило в 3:23 ночи. Ликвидировать пожар удалось к пяти утра», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения возгорания на место приехали и были задействованы 17 сотрудников личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. С огнём спасатели боролись около 1,5 часов. Сведения о наличии пострадавших пока не поступали.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в квартире на Наставников в Петербурге тушили пожар.