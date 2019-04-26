В квартире на Наставников в Петербурге тушили пожар (видео)

На вызов прибыло три машины и 15 спасателей. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На вызов прибыло три машины и 15 спасателей. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Спасатели уточняют данные о пострадавших в огне и дыме.

В Красногвардейском районе пожарные потушили пожар в квартире дома на Наставников, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 26 апреля. Вызов в пожарную часть поступил в 04:49 — но погасить огонь удалось только к 6 утра.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

По данным МЧС Петербурга, в квартире выгорела комната, площадь огня составила 15 м2. Точных данных о пострадавших нет — и в МЧС передают, что уточняют эти сведения. Тушить огонь приехали три машины и 15 пожарных.

В социальных сетях петербуржцы заявили, что за 2 дня это уже второй пожар — первый, по словам очевидцев, произошел в четверг около 17:00. В МЧС эту информацию не подтверждали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Центральном районе Петербурга ночью горел алкогольный маркет.