Ночью в Центральном районе горел алкошоп «Красное&Белое»

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today
Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

Пожар начался в подсобном помещении магазина «Красное&Белое» в Центральном районе Санкт-Петербурга около 23:00 часов ночи.

Спасатели полностью потушили пожар за 40 минут. Сообщение о пожаре поступило спасателям 25 апреля в 22:59 часов ночи. Возгорание было полностью ликвидировано уже в 23:40 по местному времени.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу

Пострадавший алкогольный магазин расположен в доме 6 по Большой Московской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возгорание начало распространяться из подсобного помещения. Затем огонь разошелся на площади в 10 квадратных метров.

На данный момент информации о наличии пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочка на самокате угодила под колеса машины на Поэтическом бульваре.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
красное и белое мчс пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов рассказал о планах первомайского шествия в Петербурге
Ночью жители Красносельского района остались без света
«Теплосеть» устранила аварию на месте, где автобус провалился в кипяток
Ночью в Центральном районе горел алкошоп «Красное&Белое»
ВЦИОМ: почти 90% россиян счастливы
Арт-парк планируют соединить с Петропавловской крепостью
По Васильевскому прогулялась свинья
Ученые обнаружили ген, отвечающий за красоту