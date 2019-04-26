Ночью в Центральном районе горел алкошоп «Красное&Белое»

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

Пожар начался в подсобном помещении магазина «Красное&Белое» в Центральном районе Санкт-Петербурга около 23:00 часов ночи.

Спасатели полностью потушили пожар за 40 минут. Сообщение о пожаре поступило спасателям 25 апреля в 22:59 часов ночи. Возгорание было полностью ликвидировано уже в 23:40 по местному времени.

В тушении пожара было задействовано 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу

Пострадавший алкогольный магазин расположен в доме 6 по Большой Московской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возгорание начало распространяться из подсобного помещения. Затем огонь разошелся на площади в 10 квадратных метров.

На данный момент информации о наличии пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочка на самокате угодила под колеса машины на Поэтическом бульваре.