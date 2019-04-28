На «Скандинавии» пробка 2 км из-за столкновения четырех авто

Сообщается о трёх пострадавших в крупном ДТП. Фото: ФКУ Упрор «Северо-Запад»
Сообщается о трёх пострадавших в крупном ДТП. Фото: ФКУ Упрор «Северо-Запад»

На трассе «Скандинавия» столкнулись три легковых и один грузовой автомобили. Из-за ДТП движение застопорилось. В сторону города образовался затор протяженностью 2 км.

В Ленинградской области вечером 28 апреля около 18:30 часов на 101-м километре произошло крупное ДТП. Ближайший населенный пункт к месту ДТП — поселок Кирпичное.

Сообщается о трех пострадавших в результате данного дорожно-транспортного происшествия. О состоянии их здоровья информации пока нет. На дороге в связи с ДТП организовано реверсивное движение, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Дорожный заговор на Авиаконструкторов”: В районе произошли два симметричных ДТП на одной дороге.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
дтп питер скандинавия спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые доказали пользу социальных сетей
Ученые разработали приложение для тех, кто вечно срывается с диеты
На перекрестке Пискаревского на проезжей части перевернулся большегруз
Аренда съемного жилья выросла в России
На «Скандинавии» пробка 2 км из-за столкновения четырех авто
Пожар в квартире над «Магнитом» тушили 20 пожарных
Новых магазинов в ТЦ Петербурга не предвидится
В магазинном хлебе обнаружили вещество, способствующее диабету