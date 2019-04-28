На «Скандинавии» пробка 2 км из-за столкновения четырех авто

Сообщается о трёх пострадавших в крупном ДТП. Фото: ФКУ Упрор «Северо-Запад»

Сообщается о трёх пострадавших в крупном ДТП. Фото: ФКУ Упрор «Северо-Запад»

На трассе «Скандинавия» столкнулись три легковых и один грузовой автомобили. Из-за ДТП движение застопорилось. В сторону города образовался затор протяженностью 2 км.

В Ленинградской области вечером 28 апреля около 18:30 часов на 101-м километре произошло крупное ДТП. Ближайший населенный пункт к месту ДТП — поселок Кирпичное.

Сообщается о трех пострадавших в результате данного дорожно-транспортного происшествия. О состоянии их здоровья информации пока нет. На дороге в связи с ДТП организовано реверсивное движение, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Дорожный заговор на Авиаконструкторов”: В районе произошли два симметричных ДТП на одной дороге.