Ученые доказали пользу социальных сетей

Социальные сети не влияют на снижение умственных способностей. Фото: pixabay

Социальные сети не влияют на снижение умственных способностей. Фото: pixabay

Исследователи высказались по поводу того, что соцсети важны для сферы познания. Специалисты считают, что их вред очень преувеличен.

Об этом заявили австралийские ученые, которые уверены, что вред платформ социальных сетей сильно преувеличен, поскольку их использование связано с личными предрасположенностями и желаниями людей.

Взрослые часто утверждают, что частое использование соцсетей приводит к снижению умственных способностей.

Однако выяснилось, что те, кто «юзает» соцсети Twitter и Facebook приобретают гораздо больше знаний и узнают больше новостей и информации, чем те, кто не использует интернет.

Исследователи выяснили, что дизайн социальных сетей влияет на то, сколько человек прочитает новостей.

Например, оформление Twitter облегчает доступ к знаниям, а алгоритмы манипулируют контентом в верхних точках, благодаря чему показывается больше информации.

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