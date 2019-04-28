Рада требует отмены выдачи паспортов РФ в Донбассе

Ирина Геращенко – первый вице-спикер Верховной рады недовольна упрощением выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.

На своей странице в соцсети она отметила, что Украина выполнила свою часть политического блока минских соглашений. Геращенко подчеркнула, что Киев «не признает существующие органы власти республик» и на прямые переговоры с Донецком и Луганском идти не собирается.

«Для реализации политического блока Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев», — пояснила Геращенко. Вице-спикер Верховной рады уверена, что Украина приняла закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления, но они «не вступили в силу из-за РФ».

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Как пояснил президент Российской Федерации, решение о выдаче российских паспортов было принято в качестве гуманитарной меры, так как жители Донбасса не могут свободно передвигаться и реализовывать права.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский ответил на идею Путина о паспортах для украинцев.