Зеленский ответил на идею Путина о паспортах для украинцев

Зеленский заявил, что Украина является примером демократии для стран бывшего СССР. Фото: скриншот "ТСН"

Зеленский заявил, что Украина является примером демократии для стран бывшего СССР. Фото: скриншот "ТСН"

Избранный президент считает, что в Россию сбегут только преступники.

Владимир Зеленский, избранный президент Украины, ответил в Facebook на идею Путина упростить получение паспортов РФ для украинцев 27 апреля. По словам Зеленского, захотят такой привилегии немногие.

Зеленский заявил, что укрыться в России захотят те, кто попытается скрыться от уголовных преследований. При этом президент подчеркнул, что в Украине есть свобода слова, СМИ и Интернета, а в России этого нет. По словам Зеленского, в России не соблюдают права и свободы человека. Украина, напротив, является примером демократии для стран бывшего СССР.

Избранный президент призвал Путина оставить “язык угроз” и давления. Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам.

Текст своего ответа Зеленский опубликовал на двух языках.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Зеленский не хочет оставаться с Путиным наедине.