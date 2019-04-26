Зеленский не хочет видеться с Путиным наедине

Он согласен общаться только в присутствии канцлера Германии и президента Франции.

Об этом стало известно 26 апреля. Обо всем рассказал экс-президент Польши Александр Квасьневский. Политик уверяет, что Зеленский не готов говорить с главой России один на один – его устроят переговоры в рамках «нормандского формата», пишет «Укринформ». Квасьневский, комментируя позицию Зеленского, считает, что будущий президент Украины прав, ведь Путин – «политический хищник».

Напоминаем, что Зеленский победил на президентских выборах. Иностранные политики, поздравляя его, давали советы о том, как лучше общаться с Путиным. Кто-то посоветовал быть прямым и честным, а кто-то отметил, что встречаться с главой России стоит только в присутствии «мощных стран».

Москва, в свою очередь, готова общаться с Киевом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР.