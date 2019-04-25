Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Киева на его указ об упрощении получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Реакция официального Киева на решение Москвы сделать выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР упрощенной является странной, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает «Россия 24».

По словам президента РФ, такая практика в отношении жителей Украины давно имеет место в Польше, Румынии и Венгрии.

«А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — отметил Путин.

Напомним, что ранее глава российского государства издал указ об упрощении процедуры получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства. Они могут получить паспорт гражданина России на основании выданных властями непризнанных республик удостоверений личности и заявления.

​Указ был встречен резкой критикой со стороны Украины и ряда других стран. Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал это решение «легитимизацией военного присутствия России на оккупированной территории» и «вмешательством в дела независимого государства». ​ В США указ назвали «провокацией».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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