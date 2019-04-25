Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский

Лидер КНДР впервые посетил Россию и познакомился с ее президентом.

Путин прилетел на остров Русский на вертолете для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыом в среду 25 апреля, сообщает РИА Новости. Это первый визит северокорейского лидера в Россию и его первая встреча с Путиным.

Президент РФ выразил, что встреча послужит развитию отношений дух стран и упростит ситуацию на Корейском полуострове. Речь идет о ситуации между Южной и Северной Кореей: стороны находятся в состоянии войны с 1950 года, хотя боевые действия не ведутся с 1953 года. В прошлом апреля главы двух государств встретились обсудили мирный договор и возможное ядерное разоружение.

Путин становится шестым главой государства, с которым Ким Чен Ын встретился за 8 лет руководства КНДР. До этого Владимир Путин общался с Ким Чен Иром, отцом Ким Чен Ына и предыдущим лидером страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин покинул Санкт-Петербург.