Путин покинул Петербург — самолеты смогли приземлиться

Президент России отправился на встречу с Ким Чен Ыном.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Глава страны пробыл в Северной столице два дня – 23 и 24 апреля. За это время Владимир Путин принял участие в нескольких важных деловых встречах, теперь ему предстоит пообщаться с главой КНДР, который ожидает его во Владивостоке. Путин и Ким Чен Ын, скорее всего, обсудят дальнейшие взаимоотношения России и КНДР,

В результате приезда Путина в Санкт-Петербурге наблюдались пробки, а в Пулково не могли нормально приземлиться самолеты – те борта, что кружили над городом в ожидании, наконец смогли сесть.

«В Петербурге все ограничения сняты», — говорится в сообщении Telegram-канале «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ким Чен Ына во Владивостоке встретили с ковровой дорожкой. Глава КНДР приехал в Россию впервые, несмотря на то, что свой пост он занимает уже на протяжении восьми лет.