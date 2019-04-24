Ким Чен Ына во Владивостоке встретили с ковровой дорожкой

Сегодня, 24 апреля, в Россию прибыл северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он приехал во Владивосток на личном бронепоезде.

Вокзал был подготовлен к приемы высокопоставленной личности: от вагона по перрону расстелили красную ковровую дорожку, по которой прошелся Ким Чен Ын, сообщает «Интерфакс».

После лидер Северной Кореи вышел на привокзальную площадь с сопровождении делегации. На площади его ожидал оркестр, который исполнял военные песни, в том числе гимны Российской Федерации и КНДР. Военный оркестр даже спел «Катюшу». В знак признания гость снял шляпу.

Затем на площадь подъехал лимузин, пригнанный во Владивосток заранее. Гость сел поехал в автомобиле, за которым вровень бежали сотрудники охраны. После машина ускорилась и уехала.

Ким Чен Ын направился на остров в кампус дальневосточного федерального университета. Там в четверг пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ким Чен Ын едет на встречу с Путиным на бронепоезде.