Ким Чен Ын едет на встречу с Путиным на бронепоезде

Лидер КНДР будет во Владивостоке уже сегодня.

О том, что Ким Чен ЫН тронулся в путь на личном бронепоезде, стало известно этой ночью. Известно, что в Россию глава КНДР едет, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Они смогут пообщаться только 25 апреля, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что это – первая встреча двух глав государство при том, что Ким Чен Ын занимает свой пост уже на протяжении восьми лет.

Известно, что вместе с главой КНДР приеду заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, глава МИД и другие официальные лица, передают РИА Новости.

На саммите хотят обсудить взаимоотношения КНДР и России, а также ядерную проблему Корейского полуострова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после Петербурга Путин отправится во Владивосток для встречи с Ким Чен Ыном. К слову, сегодня, 24 апреля, у президента есть еще несколько дел в Северной столице.