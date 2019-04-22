Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент должен встретиться с членами Русского географического общества и примет участие в собрании Совета законодателей.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Рабочие встречи у Владимира Путин запланированы на 23 и 24 апреля. Для начала глава государства встретится с Русским географическим сообществом, чтобы подвести итоги работы за 2018 год и обсудить планы на текущий. На следующий день он отправиться на собрание Совета законодателей, которое состоится в Таврическом дворце, передаю РИА Новости.

Напоминаем, что в следующий раз Владимир Путин собирается приехать в Санкт-Петербург летом, чтобы поучаствовать в ПМЭФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава готовится к выступлению, а также хочет стать частью дискуссий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кадыров посоветовал всем подумать, прежде чем упоминать имя Путина. Глава Чечни считает, что Порошенко слишком быстро меняет свое мнение о России.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня