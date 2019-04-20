Кадыров посоветовал всем подумать, прежде чем упоминать имя Путина

Глава Чечни не намерен слушать, когда кто-то пытается оскорбить его или президента России.

Рамзан Кадыров прокомментировал предвыборные дебаты Порошенко и Зеленского в своем Telegram-канале 19 апреля. Политика удивило, что кандидаты в президенты Украины обсуждали главу Чечни вместо того, чтобы думать о дальнейшей судьбе собственной страны. Он посмеялся над тем, что Порошенко и Зеленский начали выяснять, кто из них больше боится Кадырова.

Также в своем послании глава Чечни припомнил Порошенко его слова – президент Украины пять лет назад якобы сказал Кадырову, что будет верен России всегда. Помимо прочего политик напомнил, что лучше не оскорблять ни его, ни Владимира Путина.

» Еще раз напоминаю, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе»,

— написал он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него.