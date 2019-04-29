В Петербурге завершается месячник по благоустройству

Город на Неве заканчивает подготовку к майским праздникам, до наступления которых осталось несколько дней.

На данный момент, благодаря усилиям специалистов, были вымыты 342 дороги, 3920 улиц, а также 6700 фасадов. Ежедневно на улицах Петербурга работало более 600 единиц техники, 500 машин занимались уборкой города в ночное время.

Кроме того, в течение дня на проспектах и площадях работает более тысячи дворников.

В рамках месячника по благоустройству, организованному по инициативе врио Петербурга Александра Беглова, садовники намерены высадить 5582 дерева, около 1,2 тысяч кустарников, а также 530 тысяч цветов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что по мнению Беглова, месячник выявил проблемы с освещением в Санкт-Петербурге — особенно во дворах и парках. Врио губернатора заявил, что на систему видеокамер для безопасности петербуржцев потратят 3 млрд рублей.