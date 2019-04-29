Петербуржец расплатился по долгам, чтобы уехать в Китай

В Китае мужчина ведет бизнес - но долги привели к проблемам. Фото: pixabay.com
В Китае мужчина ведет бизнес - но долги привели к проблемам. Фото: pixabay.com

Мужчина задолжал 200 тысяч рублей и 130 тысяч по процентам.

Житель Санкт-Петербурга выплатил долг в 330 тысяч рублей, чтобы его выпустили за границу, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 29 апреля. Бизнесмен часто путешествует в Китай, но судебные приставы решили лишить его этого права.

Мужчина задолжал физическому лицу 200 тысяч рублей и 130 тысяч рублей по процентам. В Калиниском отделе УФССП решили оказать влияние на должника и внесли его в список невыездных.

Мужчина попытался убедить приставов,чтобы ему нужно отвезти ребенка на лечение в Китай — но билет смог показать почему-то только на себя. Тогда он подал заявление, что хочет купить в Поднебесной запчасти, но суд отклонил его просьбу. В итоге житель Санкт-Петербурга закрыл долг и судебное производство завершилось.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителя Тосно обвинили в мошенничестве с деньгами на бизнес-проект.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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