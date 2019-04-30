Что нужно знать перед оформлением «Единой карты петербуржца»

В мае начинается оформление и выпуск «Единой карты петербуржца». Однако, рады не все — некоторые опасаются мошенников, а некоторые не хотят платить за электронную подпись.

С 6 мая 2019 года в Северной столице начинается прием заявлений на выпуск «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Эта карта на первом этапе своей работы будет сочетать четыре функции, сообщается на портале ЕКП. Платежная — то есть карта будет работать как банковская. Также по ЕКП можно будет получать скидки и бонусы у партнеров проекта. Карту можно будет использовать как электронный проездной. И, наконец, на ЕКП можно будет сделать электронную подпись.

Интернет-пользователи осторожничают

Пока карта массово ещё не выпускается, а протестировать её успели лишь некоторые счастливчики, интернет-пользователи отмечают плюсы ЕКП, но и оценивают возможные минусы. Так, пользователь портала Pikabu сравнивает ЕКП с универсальной электронной картой (УЭК) москвича и отмечает, что если вторая только для отдельных категорий граждан, то первая для всех жителей Петербурга. Но также пользователь говорит о «подводных камнях» – например, карта выдается бесплатно, но за изготовление электронной подписи нельготникам придется платить.

Еще об одном «подводном камне» рассказывают пользователи интернет-сервиса «Яндекс. Район». Это мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают оформить карту. О таких мошенниках недавно предупреждали власти Петербурга — аферисты предлагают оформить ЕКП платно. Надо полагать, чем ближе сезон запуска карты, тем больше попыток мошенничества будет. Поэтому, чтобы избежать трудностей при оформлении карты, нужно знать хотя бы основы её оформления.

Как и где оформить и получить единую карту

ЕКП может получить не только петербуржец, но и любой гражданин РФ — на территории Северной столицы. Карту можно оформить через офис Банка-эмитента карты («Сбербанк», «ВТБ», «Санкт-Петербург), сообщается на портале ЕКП. Для этого в банке нужно написать заявление и подать необходимые документы. Во-первых, документ, удостоверяющий личность: паспорт, военный билет или удостоверение личности военнослужащего. Во-вторых, СНИЛС. И в-третьих, медицинский полис.

Карта будет выпускаться не более 14 календарных дней, а получить её можно будет в любом удобном пункте выдачи. Поэтому верить типам, которые ходят по квартирам, даже если они представляются сотрудниками нужного банка, не стоит. Карта оформляется в офисе банка по личному заявлению.

Сколько это будет стоить

Процедура выпуска карты бесплатна, сообщается на портале ЕКП. Обслуживание карты также бесплатно, отмечают в Смольном. Однако, согласно порталу ЕКП, запись сертификата электронной подписи осуществляется бесплатно только для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга. Для остальных – по тарифам удостоверяющих центров. В 2019 году стоимость получения электронной подписи начинается от 900 рублей, по данным информационного портала для граждан города Санкт-Петербург.

Но если учитывать, что у ЕКП уже сейчас немало партнеров, которые дают скидки, потратиться на электронную подпись — не страшно. Держатели карты смогут получать скидки в магазинах, аптеках, кафе, театрах, музеях и других организаций Петербурга, которые сотрудничают с ЕКП. Они могут быть в денежном выражении.. Например, минус 50 копеек за топливо на АЗС. Некоторые организации будут начислять баллы. Некоторые скидывать проценты — в среднем до 10%.

В любом случае на вопрос «оформлять или нет «Единую карту петербуржца»» каждый ответит для себя сам. А пока те, кто уже успел протестировать ЕКП, говорят о ней, как о вещи, которая экономит место в кошельке и упрощает жизнь.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки.