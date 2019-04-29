Объявлено время и места салюта на День Победы в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга наконец-то узнали о том, где и во сколько пройдет праздничный салют, приуроченный к Дню Победы.

В Санкт-Петербурге 9 мая пройдет крупный праздничный салют. В 22:00 часов вечера фейерверки будут запускать при помощи специальных устройств и артиллерийских орудий с пляжа Петропавловской крепости.

А также в День Победы, 9 мая, в 10:00 часов утра продет торжественный парад, участие в котором примут более 4 тысяч человек. Кроме того, в параде будет задействовано 98 единиц различной военной техники и 32 самолета и вертолета. Парад будет проходить на Дворцовой площади.

Ранее в ЗВО рассказали о том, что всего в торжественном параде 9 мая примут участие 110 боевых машин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что очередной баннер с ошибкой к Дню Победы был замечен на территории Санкт-Петербурге.